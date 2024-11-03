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أحمد جودة - القاهرة - لقن قاسم باشا مضيفه بشكتاش درسا قاسيا وفاز عليه 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

قاسم باشا يلقن بشكتاش درسا قاسيا في الدوري التركي

وفي باقي المباريات فاز سيفاس سبور على تشايكور ريزا سبور 2 /1 وتعادل قيصري سبور سلبيا مع ضيفه أضنة ديمرسبور.

وعلى ملعب بشكتاش بارك، انتهى الشوط الأول بتقدم بشكتاش بهدف سجله ايرنيست موتشي في الدقيقة 45.

وبعد مضي تسع دقائق من بداية الشوط الثاني رد كلاوديو وينك بهدف التعادل لقاسم باشا ثم أضاف أيتاش كارا الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة أحرز مامادو فال الهدف الثالث للفريق الضيف وبعدها مباشرة تعرض زميله نونو دا كوستا للطرد.

الفوز رفع رصيد قاسم باشا إلى 14 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بشكتاش عند 20 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر جالطة سراي جدول الترتيب برصيد 28 نقطة يليه سامسون سبور في المركز الثاني برصيد 22 نقطة ثم فناربخشة في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.