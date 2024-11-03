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أحمد جودة - القاهرة - أثنى أرني سلوت المدير الفني لليفربول على فريقه الذي نجح في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون إلى فوز مثير 2 /1 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقال أنه سيكتسب كثير من الثقة بهذا الفوز.

تعليق مثير من سلوت بعد فوز ليفربول على برايتون

وانفرد ليفربول بصدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب وبفارق سبع نقاط عن ارسنال صاحب المركز الثالث.

وسجل ليفربول انتصاره الثامن مقابل تعادل وهزيمة، كما استعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه ارسنال بهدفين لمثلهما.

وقال سلوت " ليس خسارتهم، ولكن ما يعجبني هو أننا في الأسبوع الماضي تأخرنا مرتين أمام ارسنال ونجحنا في إدراك التعادل، وفي مباراة اليوم تأخرنا بهدف في الشوط الأول، أعتقد أنه مستحق، لكننا عدنا بقوة بعدها أمام فريق قوي للغاية ويمتلك الكفاءة، العودة بهذه الطريقة تمنحني الكثير من الثقة".

وأكد سلوت أنه تحدث بغضب مع اللاعبين بين شوطي المباراة.

وأوضح مدرب ليفربول "قبل كل شيء أشيد بفريق برايتون على الطريقة التي ظهروا بها هنا، لم يخافوا من بناء الهجمات من الخط الخلفي بشكل جيد للغاية، وبطاقة كبيرة دون كرة".

وأشار "لم نظهر بمستوانا المعهود في كل أجزاء المباراة، إلا ربما في بعض الحالات الفردية، أمام فريق جيد مثل برايتون، ليس كافيا أن تركض مرة أو أثنين أو ثلاث مرات، عليك أن تواصل الركض".

وأكد "قلت بعض الأمور لكني لم أصرخ، أردت فقط أن أتأكد من أن اللاعبين يفهمون أن هذا ليس كافيا، وأعتقدوا أنهم شعروا بذلك".