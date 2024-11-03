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أحمد جودة - القاهرة - قلب بنفيكا تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه فارنزي 2/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

بنفيكا يقلب تأخره إلى فوز على فارنزي بالدوري البرتغالي

وتقدم فارنزي عن طريق داريو بوفيدا في الدقيقة 15، قبل أن يدرك بنفيكا التعادل عبر ألفارو فيرنانديز في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 54 سجل فانجيليس بافيليديس الهدف الثاني لبنفيكا.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فارنزي عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.