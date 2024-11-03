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أحمد جودة - القاهرة - ألحق فريق بوروسيا دورتموند الخسارة الأولى بضيفه لايبزيج بالفوز بنتيجة 2 / 1 في قمة منافسات الجولة التاسعة بالدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.

بوروسيا دورتموند يذيق لايبزيج الخسارة الأولى في الدوري الألماني

تقدم لايبزيج بهدف سجله اللاعب السلوفيني بنيامين سيسكو بعد مرور 27 دقيقة من المباراة التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير في مدرجات ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وأدرك دورتموند التعادل سريعا بهدف ماكسيمليان بيير في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني سجل الغيني سيرهو جيراسي هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 65 محتفلا بهدفه الخامس في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

بهذه النتيجة سقط لايبزيج في فخ الخسارة ببطولة الدوري لأول مرة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثاني، تاركا بايرن ميونخ ينفرد بالصدارة برصيد 23 نقطة.

كما انكسرت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لفريق لايبزيج قبل أيام قليلة من اختبار قاري صعب عندما يحل ضيفا على سيلتيك الاسكتلندي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

أما دورتموند فقد حقق فوزه الخامس في البوندسليجا هذا الموسم ليرتقي للمركز الخامس برصيد 16 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن حامل اللقب وصاحب المركز الرابع.

ويمنح هذا الفوز الثمين لاعبي دورتموند ومدربهم نوري شاهين دفعة معنوية قبل استضافة شتورم جراتس النمساوي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

لم يستغل دورتموند تفوقه في أول 20 دقيقة من المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا والأكثر تهديدا للمرمى، حيث أضاع الثلاثي ماكسيمليان بيير وسيرهو جيراسي والجزائري رامي بنسبعيني ثلاث فرص قريبة من مرمى بيتر جولاتشي حارس لايبزيج.