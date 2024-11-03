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أحمد جودة - القاهرة - أكد كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي تطلعه وزملاؤه لتعويض الجماهير بعد الهزيمة على ملعب بورنموث بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، والتي أنهت سلسلة اللا هزيمة القياسية للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووكر يتعهد بتعويض جماهير مانشستر سيتي عن كبوة بورنموث

وقال ووكر بشأن الغيابات في صفوف فريقه "لا أعتقد أننا نستخدم ذلك كعذر، لدينا لاعبين على مقاعد البدلاء ولاعبين بدأوا اليوم وشعروا أنهم لائقون للعب".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن ووكر قوله "يجب أن نعطي الفضل الكامل لبورنموث ونركز على المباراة التالية، ليس من الجيد أن نأتي إلى هنا ولا نحقق الفوز".

وأضاف قائد مانشستر سيتي "أحيانا عليك أن تلعب المباراة بالعاطفة".

وأوضح "في بعض الآحيان، عندما تكون لدينا الإصابات ويفتقر اللاعبون إلى الطاقة، في نفس الوقت الذي حصل فيه بورنموث على ستة أيام للاستعداد لهذه المباراة، تحتاج إلى اللعب بقلبك".

وختم ووكر تصريحاته بالقول "شعرت أنه في آخر عشر دقائق عدنا إلى المباراة، ولكن عندما نتأخر بهدفين فإن المباراة ستكون معركة شاقة".