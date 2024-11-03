نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة إنتر ميلان ضد فينيزيا في الكالتشيو والقنوات التي تنقلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه إنتر ميلان نظيره فينيزيا، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

ويستضيف أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، مواجهة إنتر ميلان وفينيزيا، تحت صافرة الحكمه الإيطالية ماريا سول فيريري كابوتي.

ويطمح إنتر ميلان في استكمال سلسلة نتائجه الإيجابيه هذا الموسم، وتحقيق الانتصار أمام نظيره فينيزيا، لمواصلة الضغط على نابولي المتصدر.

في المقابل، يأمل فينيزيا في تحقيق مفاجأة في مواجهة إنتر وحصد الثلاث نقاط، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الكالتشيو.

ويدخل إنتر ميلان المباراة في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي، بينما يحتل فينيزيا المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مواجهة إنتر ميلان وفينيزيا في الكالتشيو

ستقام مواجهة إنتر ميلان وفينيزيا الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحاديه عشر برصيد السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وفينيزيا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وفينيزيا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وبالتحديد على قناة AD SPORTS premium 1، وسيتولي المعلق عامر عبد الله التعليق على أحداث اللقاء.