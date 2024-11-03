نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد روما لمواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره هيلاس فيرونا، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستضيف ملعب مارك أنتونيو بينتجودي معقل الفيرونا، مواجهة هيلاس فيرونا وروما، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماتيو مارسينارو.

ويقدم روما مستوى متذبذب منذ انطلاق الموسم الحالي، رغم فوزه في الجولة السابقة على تورينو بهدف نظيف، يوم الخميس الماضي على ملعب "الأولمبيكو".

ويدخل فريق الذئاب المباراة، طامحًا في حصد الثلاث نقاط، لتحسين موقفه في ترتيب الكالتشيو، والاستمرار في المنافسة على المركز المقدمة.

في المقابل، يدخل هيلاس فيرونا المواجهة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام روما، وتعويض سقوطه في مبارياته الثلاثه الماضية.

ويحتل روما المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 13 نقطة، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

موعد مواجهة هيلاس فيرونا وروما في الدوري الإيطالي

ستقام مواجهة هيلاس فيرونا وروما الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة هيلاس فيرونا وروما في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة هيلاس فيرونا وروما عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على قناة AD SPORTS prrmium1.