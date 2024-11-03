نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد الكثير من المواجهات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

شهدت الجولة العاشرة فوز ليفربول على برايتون بهدفين مقابل هدف بينما خسر مانشستر سيتي من بورنموث بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 25 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة وجاء نوتنجهام فورست في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - ليفربول 25 نقطة

2 - مانشستر سيتي 23 نقطة

3- نوتنجهام فورست 19 نقطة

4- آرسنال 18 نقطة

5- أستون فيلا 18 نقطة

6 - تشيلسي 17 نقطة

7 - برايتون 16 نقطة

8 - بورنموث 15 نقطة

9 - نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

10 - توتنهام 13 نقطة

11 - برينتفورد 13 نقطة

12 - فولهام 12 نقطة

13 - مانشستر يونايتد 11 نقطة

14 - ويستهام يونايتد 11 نقطة

15 - ليستر سيتي 10 نقاط

16 - إيفرتون 9 نقاط

17 - كريستال بالاس 7 نقاط

18 - إيبسويتش تاون 5 نقاط

19 - ساوثهامبتون 4 نقاط

20 - وولفرهامبتون 3 نقاط