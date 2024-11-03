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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي لمشاهدة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-11-2024 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تمكن مانشستر سيتي من الفوز بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

نجح ليفربول في خطف صدارة البريميرليج حتى الآن برصيد 25 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة وجاء نوتنجهام فورست في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج

- توتنهام وأستون فيلا الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- مانشستر يونايتد وتشيلسي الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر