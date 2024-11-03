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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن برنامج ستاد المحور تواصل مع اتحاد الكرة، لمعرفة موقفهم من طلب النادي الأهلي تعيين خبير أجنبي لرئاسة منظومة التحكيم.

اتحاد الكرة يرد على الأهلي بشأن تعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالدالغندور: "مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد هو المنوط به تنفيذ طلب الأهلي لأن مدتنا ستنتهي قريبا وسنسلم كافة الملفات إلى المجلس الجديد بداية من يوم ١٠ ديسمبر المقبل".

وأضاف المصدر:"لوائح وقوانين وزارة الشباب والرياضة تمنع مجلس الإدارة الحالي من التعاقد مدة أطول من مدته ومن المعروف أن مدة المجلس ستنتهي قريبا، فكيف نتعاقد مع خبير أجنبي لمدة عام على الأقل؟ والطبيعي أن نترك الحرية للمجلس الجديد في إدارة كافة الملفات وفقا لرؤيته".

وتابع المصدر:"اتحاد الكرة يطالب الأهلي وكافة الأندية بمساندة لجنة الحكام الحالية، والخطأ وارد من الحكام في كل دوريات العالم ونثق في حكامنا لأنهم شرفاء".