بايرن ميونخ يتصدّر ترتيب "البوندسليـغا"انفرد فريق بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه يونيون برلين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من "البوندسليـغا"، والتي شهدت فوز بوروسيا دورتموند على لايبزيغ.

ففي المباراة الأولى، فاز بايرن ميونخ على ضيفه يونيون برلين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، أحرزها هاري كين (هدفين) في الدقيقتين (15، و51)، وكينغسلي كومان في الدقيقة (43).

وبهذا الفوز، انفرد بايرن ميونخ بصدارة جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى (23) نقطة، بينما توقف رصيد يونيون برلين عند (15) نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.

ورفع مهاجم بايرن ميونخ هاري كين رصيده إلى (11) هدفا في الدوري هذا الموسم، متصدرا جدول ترتيب هدافي المسابقة بفارق هدف واحد عن المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني برصيد (10) أهداف.

وفي مباراة ثانية، تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزيغ بهدفين لواحد، حيث تقدم الفريق الضيف عن طريق اللاعب السلوفيني بنيامين سيسكو بعد مرور (27) دقيقة من بداية اللقاء، قبل أن يدرك دورتموند التعادل عن طريق ماكسيمليان بيير في الدقيقة (30)، ويضيف الغيني سيرهو جيراسي هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة (65).

بهذا الانتصار، ارتقى بروسيا دورتموند إلى المركز الخامس برصيد (16) نقطة بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن، حامل اللقب وصاحب المركز الرابع. أما لايبزيغ فقد توقف رصيده عند (20) نقطة في المركز الثاني، تاركا بايرن ميونخ ينفرد بالصدارة برصيد (23) نقطة.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز هولشتاين كيل على هايدنهايم بهدف دون رد، وآينتراخت فرانكفورت على بوخوم بنتيجة (7 - 2)، وسانت باولي على هوفنهايم بهدفين دون مقابل، بينما تعادل فولفسبورغ مع أوغسبورغ بهدف لمثله.