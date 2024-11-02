نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجيت: طلبنا محمد عاطف على سبيل الإعارة والزمالك رفض.. وهذا موقفنا من التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجيت إنهم طلبوا الحصول على خدمات محمد عاطف لاعب الزمالك معارًا ولكن مسئولي النادي الأبيض رفضوا ولم نتوصل إلى اتفاق.

بتروجيت: طلبنا محمد عاطف على سبيل الإعارة والزمالك رفض

أضاف أيمن خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز في انطلاقة الدوري واستطتعنا تكوين فريق قوي".

وواصل:" تعاقدنا مع 13 لاعب ونحاول إعادة بتروجت لسابق عهده في الدوري الممتاز".

وأكمل: "راضين عن التعادل رغم إلغاء هدفين لنا أمام بيراميدز وكنا نتمني احتسابهم من قبل الحكم".