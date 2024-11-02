كواليس خطاب الأهلي لاتحاد الكرة للمطالبة بخبير أجنبي للتحكيم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، كواليس خطاب النادي الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الأخطاء التحكيمية والمطالبة بتعيين خبير أجنبي لإدارة التحكيم.

كواليس خطاب الأهلي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي يرى إن هناك أخطاء تحكيمية في مباريات الجولة الأولى في أكثر من مباراة ابرزها مباريات بيراميدز والزمالك".

وتابع:"حدث إتصال هاتفي بين مسؤول من الأهلي مع حد مسؤول في اتحاد الكره وقاله نصًا هي دي بدايه دوري محترم".

واختتم:" خطوة البيان لن تكون الأخيره لأن الاهلي ناوي لو حصل أي مشكله في مبارياته يطلب حكام اجانب وإحراج المنظومة لو لم يتم إسناد المهمة لخبير تحكيمي أجنبي".