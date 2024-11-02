محمد عبد المنعم يشارك في فوز نيس على ستاد بريست بالدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نيس فوز هام على نظيره ستاد بريست بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

مباراة نيس وستاد بريست في الدوري الفرنسي

شهد الشوط الأول تسجيل محمد علي شو هدف لصالح نادي نيس الفرنسي في الدقيقة 37 لكن تم إلغاء الهدف.

وافتتح إيفان جويساند التسجيل لفريق محمد عبد المنعم في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

تشكيل نيس اليوم في الدوري الفرنسي

تواجد المدافع المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس أمام مضيفه ستاد بريست، في مباراة اليوم على ملعب فرانسيس جنيه بلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الفرنسي.

ارتقى نيس إلى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة من 10 مباريات، فاز في 4 وخسر 2 وتعادل فى 4، بينما يتواجد بريست في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.