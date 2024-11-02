نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكه يصطدم بطنطا والكهرباء يتحدي وادي بالجوله الخامسة للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السكه يصطدم بطنطا والكهرباء يتحدي وادي بالجوله الخامسة للمحترفين

تقام اليوم الاحد 5 مباريات قويه وساخنه في إطار الجولة الخامسة لدوري المحترفين وتشهد المباريات قمه في الصعوبه والقوة والكل يتسابق علي الحصول علي الثلاث نقاط من أجل المنافسه علي تحقيق حلم التتهل للدوري الاضواء والشهره.



1- كهرباء الإسماعيلية مع وادي دجلة

على ستاد الكهرباء بالاسماعيليه يخوض فريق الكهرباء صاحب المركز السابع بقياده ياسر الكناني برصيد 7 نقاط مباراه صعبه مع وصيف المجموعةوادي دجلة بقياده محمد الشيخ برصيد 10 نقاط .

ويسعى الفريقان لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعد فوز دجلة على السكه الحديد وفوز الكهرباء على فريق راية بهدفين نظيفين.

2- السكة الحديد مع طنطا



يستضيف ستاد المقاولون العرب لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق السكه الحديد صاحب المركز الرابع عشر بقياده أحمد عبد الرؤوف برصيد 4 نقاط بعد أن تلقي هزيمة من فريق وادي دجلة مع فريق طنطا صاحب المركز التاسع عشر برصيد نقطة بعد أن تلقى هزيمة من فريق ابو قير للاسمده.



3- القناة مع المنصورة

يحتضن ستاد القناه القديم مواجهة فريق القناة صاحب المركز الخامس بقياده أحمد العجوز برصيد 7 نقاط مع فريق المنصورة متذيل المجموعة بقياده ايمن المزين دون نقاط.



4- المصرية للاتصالات مع منتخب السويس

علي ملعب السلام يلتقي فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الحادي عشر بقياده عمرو انور برصيد 5 نقاط مع فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس عشر بقياده احمد عبد المقصود برصيد 4 نقاط.

5- ابو قير للاسمده مع لافيينا



يستقبل ملعب استاد اسكندريه لقاء صعب بين فريق ابوقير للاسمده صاحب المركز السابع بقياده محمد عطيه برصيد 7 نقاط مع فريق لافيينا صاحب المركز العاشر بقياده أحمد صلاح برصيد 5 نقاط.