نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من وسام أبو علي بعد "هاتريك" المساهمات ضد سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز بنتيجة 5-2 على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز، أظهر أبو علي تفاؤله بهذا الانتصار الكبير، مؤكدًا حرصه على مشاركة الفرحة مع جمهور الأهلي العظيم.

أول تعليق من وسام أبو علي بعد الفوز على سيراميكا

في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 1"، قال أبو علي: "جمهور الأهلي له مكانة كبيرة، وسعيد بتسجيل الأهداف للاحتفال معهم". وأوضح اللاعب أن هدفه هذا الموسم هو الفوز بلقب الدوري مع الأهلي وتحقيق لقب هداف الدوري للعام الثاني على التوالي، حيث أشار إلى نجاحه في الفوز بجائزة الهداف الموسم الماضي ويأمل في تكرار الإنجاز هذا العام.

كما أكد وسام أبو علي على عمق علاقته مع جميع زملائه في الفريق، موضحًا أن هذه العلاقة المميزة انعكست في دعم اللاعبين له بعد كل هدف يسجله، كما حدث في مباراة اليوم بعد تسجيله هدفين وصناعته هدفًا لطاهر محمد طاهر، مما يبرز روح التعاون والعمل الجماعي داخل صفوف الأهلي.

نجح الأهلي في افتتاح موسمه بالدوري الممتاز بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2، في المباراة التي جرت أحداثها مساء اليوم على ستاد السلام، ليحقق الأهلي بداية قوية نحو منافسته على لقب الدوري.