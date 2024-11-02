نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

النادي الأهلي يوجه خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه بسرعة تعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام، على أن يكون ذو كفاءة وسيرة ذاتية متميزة تؤهله للقيام بالمهمة.

وأوضح الأهلي في بيانه عبر موقعه الرسمي أن هذا المطلب سبق مناقشته في اجتماع الأندية يوم 18 سبتمبر الماضي.

كما دعا النادي إلى توفير الظروف الملائمة لنجاح الخبير الأجنبي في تحقيق العدالة بين الأندية، مع الإشارة إلى أن الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في بعض مباريات الجولة الأولى من الدوري تثير القلق بشأن ما هو قادم.