نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يعلن عن الزي الجديد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الاتحاد السكندري عن تصميم زيه الجديد للموسم الحالي، والذي تم الكشف عنه بعد المباراة الافتتاحية للدوري المصري، حيث حقق الفريق فوزًا على فاركو بهدف نظيف يوم الجمعة.

وقد أظهر الاتحاد زيه الأساسي والاحتياطي، بعد أن خاض مباراة الأمس بزي مؤقت.

في هذه المباراة، نجح فريق الاتحاد السكندري في حصد أول ثلاث نقاط له في الدوري بفوزه على فاركو، حيث أقيمت المباراة على استاد برج العرب.

سجل المهاجم النيجيري إيمانويل أبيه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66، بعد انفراد بحارس مرمى فاركو وتسديدة محكمة استقرت في الشباك.

حظي فريق الاتحاد بسطوة واضحة على الكرة خلال المباراة، لكنه أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، بينما حاول فريق فاركو في الدقائق الأخيرة إدراك التعادل، لكنه فشل في ذلك.