نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.. كولر يكتب رقما قياسيا مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي رقما إيجابيا جديدا وذلك عقب الفوز على نظيره سيراميكا كليوبترا



وعادل السويسري رقم الثلاثي من مانويل جوزيه وناندور هيديكوتي وراينر تسوبيل في الفوز بالمباريات الافتتاحية لمدة 3 مواسم متوالية.

كما نجح الأهلي في تحقيق أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين والتي لم تتجاوز الفوز برباعية على حساب سيراميكا كليبوترا في المباريات السابقة.

موعد المباراة القادمة للأهلي

وينتظر الأهلي مواجهة نظيره رد الخميس المقبل وذلك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد المقاولون العرب