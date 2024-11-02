نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتواجد محمد عبد المنعم.. نيس يتقدم على ستاد بريست بهدف في الشوط الأول بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق نيس المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم، على نظيره ستاد بريست في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة نيس وستاد بريست في الدوري الفرنسي

وسجل محمد علي شو هدف لصالح نادي نيس الفرنسي في الدقيقة 37 لكن تم إلغاء الهدف.

وافتتح إيفان جويساند التسجيل لفريق محمد عبد المنعم في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

تشكيل نيس اليوم في الدوري الفرنسي

تواجد المدافع المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس أمام مضيفه ستاد بريست، في مباراة اليوم على ملعب فرانسيس جنيه بلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الفرنسي.

ويحتل نادي نيس المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من 9 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مواجهتين وتعادل في 4 لقاءات، بينما يتواجد بريست في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.