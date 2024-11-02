نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق ضد القادسية في الدوري السعودي والقنوت الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره فريق القادسية اليوم السبت الموافق 2/11 في لقاء هام بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق ضد القادسية

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتفاق والقادسية مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت السعودية والدوحة والساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والقادسية

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

