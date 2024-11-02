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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ريال مدريد يفاوض نجم ليفركوزن وبرشلونة يراقب لياو وقصة صلاح وكلوب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 2-11- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم السبت
آس الإسبانية
- الصحافة الألمانية تؤكد وجود محادثات بين ريال مدريد وفيرتز
- فيرتز يبلغ من العمر 21 عامًا وينتهي عقده مع ليفركوزن في عام 2027
لاجازيتا الإيطالية
- "كـونـوا شـيـاطيـن"
- ميلان في مونزا.. فونسيكا يشحن اللاعبين، مواجهة بين المدرب واللاعبين.
- لياو على الدكة مجددًا.. الآن هي مسألة كسر عظم
ماركا الإسبانية
- تصدر الغلاف عنوان “كاس حزين”
ديلي ميل البريطانية
- الصحفية البريطانية ألقت الضوء على كواليس علاقة يورجن كلوب ومحمد صلاح في ليفربول.. مشيرةً إلى إن اللاعب المصري كان يحترم المدرب الألماني.. ولكنه أبدى إعجابه بلوتشيانو سباليتي، مدربه السابق في روما، أكثر بسبب مساعدته على التطور من الناحية الدفاعية
- نشأت التوترات مع ساديو ماني وبعض زملائه، وتفاقمت بسبب الدور المركزي الذي يلعبه صلاح في الفريق
- بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا 2022، انتقد صلاح بهدوء تكتيكات كلوب
توتو سبورت الإيطالية
- رافائيل لياو الذي يمر بوقت عصيب في ميلان بسبب وضعه البديل والتوترات مع المدرب، يفكر في مغادرة النادي.. وبرشلونة يراقب وضعه