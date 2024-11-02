الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ريال مدريد يفاوض نجم ليفركوزن وبرشلونة يراقب لياو وقصة صلاح وكلوب

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 2-11- 2024:

محمد يوسف

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