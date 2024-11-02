نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مدة غياب أشرف داري بعد تجدد إصابته وموعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وتطورات تجديد عقد جوميز مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 2 -11-2024 في السطور التالية:

مدة غياب أشرف داري بعد تجدد إصابته

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن مدة غياب المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب بعد تجدد إصابته بجزع في الكاحل خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر، أن أشرف داري مدافع الفريق يحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى ثلاثة أسابيع من أجل إعلان جاهزيته للتعافي من الإصابة في كاحل القدم، على أن يعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا على أرضية استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في انطلاق بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ينتظر عشاق الكرة المصرية، وخاصة جماهير النادي الأهلي، موعد مواجهة الفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» لموسم 2024-2025.

يبدأ الأهلي، حامل اللقب، مشواره في الدفاع عن بطولة الدوري باستضافة سيراميكا كليوباترا، بعد تحقيقه لقب السوبر المحلي وكأس الثلاث قارات على حساب العين الإماراتي.

ويسعى الأهلي للفوز في هذه المباراة لتفادي أي مفاجآت وحصد أول ثلاث نقاط في طريقه للحفاظ على اللقب.

على الجانب الآخر، يدخل فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بطموحات كبيرة بقيادة مدربه المخضرم أيمن الرمادي، ويهدف إلى التواجد ضمن المربع الذهبي هذا الموسم، مستفيدًا من الصفقات القوية التي أبرمها في الانتقالات الصيفية.

تطورات تجديد عقد جوميز مع الزمالك

كشف مصدر قريب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستجدات تجديد عقده الذي سينتهي في نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من أندية خارجية بعقده لموسم جديد.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن حسين لبيب، رئيس النادي، تواصل مع المدرب خلال الأيام الأخيرة، حيث أبدى جوميز ترحيبه بتجديد عقده.

ويعمل المسؤولون عن قطاع الكرة بالنادي على تسهيل عملية التجديد، بناءً على رغبة الإدارة في استمراره.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع عقد اجتماع خاص مع جوميز ومحاميه بعد مباراة البنك الأهلي في الدوري، حيث يسعى النادي لتجديد العقد لمدة موسمين مع تعديل بنوده، في إطار رغبته في الحفاظ على خدمات المدرب وعدم مغادرته النادي.