نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ "2015" يفوز على بورفؤاد 2/4 ببطولة براعم منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المريخ مواليد ٢٠١٥ الفوز على نظيره فريق بورفؤاد بنتيجة ٢/٤، خلال المباراة التي جمعت بينهما، ضمن لقاءات مهرجان براعم منطقة بورسعيد لكرة القدم لتلك الفئة العمرية.

سجل رباعية المريخ كلا من:

محمد حسن " هدفين "، محمود حسن، ياسين عوض.

يقود الفريق فنيا جهاز مكون من:

المدير الفني العربى الكيوى، المدرب العام محمد ياقوت، مدرب حراس مرمى محمد الديب، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل أحمد البيطار، الإدارى محمد يسرى.

يقود القطاع كلا من:

رئيس قطاع الناشئين والبراعم علي شلبي، نائب رئيس القطاع شريف كراوية، مدير قطاع البراعم محمد السقا، منسق عام القطاع عادل الصعيدي، المدير الإدارى عمرو مرزوق.

يشرف على قطاعي الناشئين والبراعم من مجلس الإدارة كلا من: عمرو جوهر، فريد صالح

