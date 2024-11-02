نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ثنائي منتخب مصر عن مواجهة كاب فيردي بسبب الإيقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيغيب الثنائي محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف الريان القطري، ومروان عطية لاعب الأهلي، عن مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد كاب فيردي، المقررة في 15 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

غياب تريزيجيه وعطية عن منتخب مصر

جاء هذا الغياب بسبب حصولهما على إنذارين في مواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ومن المتوقع أن يحسم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن اختياراته النهائية للاعبين في يومي 8 أو 9 نوفمبر الجاري، حيث سيتقرر ما إذا كان سيتم استدعاء تريزيجيه ومروان أم منحهما راحة بعد تأهل مصر رسميًا للبطولة.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر، ثم مواجهة بوتسوانا يوم 19 من نفس الشهر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 12 نقطة بعد أربع جولات، متفوقًا بالعلامة الكاملة وضامنًا التأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وقد حقق منتخب مصر سلسلة انتصارات في التصفيات، حيث فاز على كاب فيردي 3-0، ثم على بوتسوانا 4-0، وعلى موريتانيا 2-0 و1-0 في الجولتين الثالثة والرابعة.