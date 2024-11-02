نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف مدة غياب أشرف داري بعد تجدد إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن مدة غياب المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب بعد تجدد إصابته بجزع في الكاحل خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر، أن أشرف داري مدافع الفريق يحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى ثلاثة أسابيع من أجل إعلان جاهزيته للتعافي من الإصابة في كاحل القدم، على أن يعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري.

غياب أشرف داري عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا على أرضية استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في انطلاق بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء المرتقب أمام سيراميكا مساء اليوم السبت في الدوري المصري.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- كريم وليد نيدفيد -محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.