تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بورنموث مساء اليوم السبت 2-11-2024 على ملعب "فيتاليتي" في عاشر جولات البريميرليج.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي



تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتيش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، سافيو موريرا، ماتيوس نونيز



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتلعيق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

