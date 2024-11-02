نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دون ولا مليم" بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب فالمر، حيث يلتقي فريقا ليفربول وبرايتون في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2024. ستكون هذه المباراة فرصة مثالية للاعبي الفريقين لإظهار مهاراتهم والتنافس على التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة.

تفاصيل المباراة



ستُقام المباراة مساء يوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، حيث يوفر موقع الجمهور بثًا مباشرًا حصريًا يمكنهم من متابعة أحداث المباراة بجودة عالية.

طموحات الفريقين

يدخل فريق ليفربول المباراة كحامل لقب النسخة السابقة، بعد أن نجح في تحقيق فوز كبير على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 في الدور السابق. بينما يطمح فريق برايتون لإحداث مفاجأة وإقصاء "الريدز" من البطولة بعد فوزه المثير على وولفرهامبتون بنتيجة 3-2. تتعاظم المنافسة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق النصر وإثبات قدراته أمام جماهيره.

تشكيلة ليفربول المتوقعة



من المتوقع أن يبدأ المدرب أرني سلوت بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، كوانساه، تسيميكاس

خط الوسط: واتارو إندو، جرافنبرخ، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز

تعتبر هذه التشكيلة متوازنة، حيث تضم عناصر قوية في جميع الخطوط، مما يزيد من فرص ليفربول في تقديم أداء مميز في المباراة.

النجم محمد صلاح



يستعد النجم المصري محمد صلاح لمواجهة برايتون، حيث واجه الفريق في 15 مباراة سابقة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى. يُعتبر برايتون من الفرق التي استطاع صلاح التألق أمامها، مما يرفع من آمال الجماهير في أن يساهم في تحقيق الفوز الليلة.

البث المباشر



لتوفير تجربة مشاهدة مريحة لعشاق كرة القدم، يقدم موقع دوت الخليج خدمة البث المباشر للمباراة عبر منصات متعددة. سواء عبر قناة يوتيوب أو تطبيقات الهواتف الذكية، يمكن للجمهور متابعة المباراة بكل سهولة.

كيفية متابعة المباراة



بإمكان محبي كرة القدم مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون عبر قناة beIN Sports HD 2، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط. كما أن موقع الجمهور يوفر بثًا مباشرًا بجودة ممتازة على منصاته الإلكترونية، لتسهيل الوصول للمشاهدين في حال واجهوا صعوبات في متابعة المباراة عبر التلفاز.



تعد مباراة ليفربول وبرايتون واحدة من أكثر المواجهات إثارة في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أهدافه وتقديم أداء يرضي جماهيره. ستبقى الأعين متوجهة نحو الشاشة في انتظار صافرة البداية، آملين في عرض مثير وممتع.

