نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران خفيف للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا خفيفًا داخل معسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا الليلة في افتتاحية مشوار الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا على أرضية استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في انطلاق بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء المرتقب أمام سيراميكا مساء اليوم السبت في الدوري المصري.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- كريم وليد نيدفيد -محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.

