نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند مع نادي لايبزيج اليوم السبت الموافق الثاني من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني.

ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة اليوم التي تجمع بين بروسيا دورتموند ولايبزيج لحسابات الدوري الألماني لهذه النسخة.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ولايبزيج في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية مباراة بروسيا دورتموند ولايبزيج في الدوري الألماني عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ولايبزج في الدوري الألماني

وتنقل مباراة بروسيا دورتموند ولايبزج في الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

