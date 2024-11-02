نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد يوفنتوس لمواجهة قوية أمام أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

ويستضيف ملعب بلو إنيرجي معقل بيانكونيري مواجهة أودينيزي ويوفنتوس، تحت صافرة الحكم الإيطالي الدولي روسايو أبيسو.

ويسعى يوفنتوس للعودة إلى طريق الانتصارات من بوابة أودينيزي، حيث لم يذق طعم الفوز في مواجهاته الثلاث الأخيرة بكافة المسابقات، حيث تعرض لهزيمة أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، وعاد للكالتشيو ليتعادل أمام إنتر ميلان بأربعة أهداف لكل منهما، وأمام بارما بهدفين لكل منهما.

في المقابل، يدخل أودينيزي اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز بعد الهزيمة أمام فينيزيا في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولتعزيز موقفه في مراكز المقدمة.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في ترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

موعد مواجهة أودينيزي ويوفنتوس في الكالتشيو

ستقام مواجهة أودينيزي ويوفنتوس السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس وأودينيزي في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة أودينيزي ويوفنتوس عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium 1.