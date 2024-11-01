نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون مشاركة محمد شريف.. الخليج يفوز على الرائد برباعية فى دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين الخليج والرائد على أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي "روشن".

وحقق الخليج الذي يشارك ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، فوزا هاما على نظيرة الرائد برباعية نظيفة.

ملخص ونتيجة مباراة الخليج والرائد في دوري روشن

افتتح الخليج أولى أهدافه في اللقاء عن طريق مهاجمه السعودي عبدالله السالم في الدقيقة 39.

ثم أضاف اليوناني ديمتريوس كلوربيلس الهدف الثاني لفريق الخليج قبل نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 45+3.

ومع الدقيقة 75، عاد عبدالله السالم مهاجم الخليج ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لفريقه.

وقبل نهاية اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة 92 أضاف هشام حسين آل دبيس رابع أهداف الخليج.

ولم يشارك المهاجم المصري محمد شريف لاعب الخليج في مواجهة اليوم التي جمعت بين فريقه والرائد، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الخليج إلى النقطة 13، في المركز السابع، بينما يتوقف رصيد الرائد عند النقطة 11، في المركز التاسع.