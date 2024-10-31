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أحمد جودة - القاهرة - فوز جمهورية شبين وبنها ومصر للتأمين بجولة مثيرة بدوري القسم الثاني ب

أسفرت نتائج منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني ب ع فوز بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق الو ايجيبت بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم دي ماريا لبنها في الدقيقة 11 وتعادل محمد السيد لالو ايجيبت في الدقيقة 39.

وإدرك عبد الرحمن ابو النور الهدف الثاني لفريق بنها.



فوز فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور على فريق دياموند بقيادة محمد صلاح بهدف دون رد سجله محمد الحسني بالوظه.

فوز فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده على فريق اتحاد الشرطة بهدف دون رد سجله أحمد هريسه في الشوط الأول.



- تعادل فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال مع فريق تيم إف سي بقيادة محمد شرف بهدفين لكل منهما .



وتم تاجيل مباراة الإنتاج الحربي مع فريق ايسترن كومباني إلي يوم الأنثين المقبل

ترتيب المجموعة

ترتيب المجموعة

1- تيم إف سي 11 نقاط

2-النجوم 7 نقاط

3- بنها 7 نقاط

4-ايسترن كومباني 6 نقاط

5- جمهورية شبين 6 نقاط

6-الإنتاج الحربي 5 نقاط

7- اتحاد الشرطة 5 نقاط

8- مصر للتأمين 5 نقاط

9- دياموند 4 نقاط

10-البلاستيك 3 نقاط

11-الو ايجيبت نقطتين