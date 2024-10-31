نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يصدم تشواميني بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مسؤولو ريال مدريد، قرارًا يخص مستقبل الفرنسي أوريلين تشواميني نجم وسط الفريق الملكي وذلك مع تراجع مستواه هذا الموسم.

ريال مدريد يفتح الباب لرحيل تشواميني

قال الصحفي الإسباني خورخي بيكون التابع لشبكة “ريليفو” إن نادي ريال مدريد قد فتح الباب أمام رحيل تشواميني عن صفوفه.

وأوضح بيكون إن ريال مدريد بدأ يستعد للاستماع للعروض المقدمة لبيع تشواميني؛ الذي فُقدت فيه الثقة.

وكان تشواميني قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في يوليو 2022 قادمًا من موناكو الفرنسي، وعقده مستمر حتى عام 2028.

وخاض تشواميني 102 مباراة بقميص ريال مدريد في كافة البطولات وقد سجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه.