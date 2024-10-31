نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيمو فيرنر مهاجم توتنهام الإنجليزي سعيد بالعودة للتسجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الألماني تيمو فيرنر، مهاجم فريق توتنهام، رغبته في المزيد من الثقة أمام المرمى وذلك بعدما سجل للمرة الأولى في 18 مباراة ليساعد فريقه في إقصاء مانشستر سيتي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وسجل المهاجم المعار من لايبزج الألماني هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة من عرضية زميله ديان كولوسفيسكي ليقود فريقه للفوز 2/1، ليتأهل إلى دور الثمانية حيث سيلعب في ملعبه في مواجهة مانشستر يونايتد.

وقال فيرنر: "كانت مباراة صعبة، أن تسجل هدفا في تلك الأسابيع الصعبة كان أمرا رائعا بالنسبة لي، خاصة على ملعبنا".

وأضاف: "كان رد فعل الجماهير رائعا، ولم يكن كما لو أرادوا قول: أخيرا فعلتها؟، لقد كان شعورا بالارتياح".

وتابع فيرنر: "حينما رأيت الهدف مجددا، كان الأمر أكثر ثقة فيما يتعلق بالتسديد والرغبة في تسجيل هذا الهدف أكثر من الفرص الأخرى، يجب علي المواصلة هكذا".