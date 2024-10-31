الرياضة

سلة الزمالك تفوز على الطيران في الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 78 - 47، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على صالة سموحة بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سلة الزمالك تفوز على الطيران في الدوري الممتاز

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

29 - 9
42 - 26
61 - 40
78 - 47

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الشمس، غدًا الجمعة،
على صالة سموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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