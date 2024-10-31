نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في دوري روشن السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في دوري روشن السعودي 2024

موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في دوري روشن السعودي 2024.. يشهد الدوري السعودي للمحترفين مواجهة مرتقبة بين عملاقي الكرة السعودية، الاتحاد والأهلي، في ديربي جدة الذي يعتبر أحد أبرز اللقاءات في المنطقة. ستقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الثمينة.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والأهلي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في دوري روشن السعودي 2024

ديربي جدة يشتعل: الاتحاد والأهلي في مواجهة نارية

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكلا الفريقين والجماهير، حيث تحمل في طياتها الكثير من العواطف والتنافس الشديد. فالفوز في هذا الديربي يمثل فخرًا كبيرًا للجماهير ويعزز مكانة الفريق في صدارة الدوري.

ويدخب الاتحاد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، حيث يقدم أداءً قويًا هذا الموسم. أما الأهلي فيحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويسعى لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي السعودي في دوري روشن السعودي للمحترفين

يشهد ملعب الجوهرة المشعة مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، الاتحاد والأهلي، في الدوري السعودي للمحترفين. ستقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي السعودي في دوري روشن



تترقب الجماهير الكروية العربية والعالمية المواجهة النارية التي تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، الاتحاد والأهلي، في الدوري السعودي للمحترفين. ستقام المباراة اليوم الخميس، ويمكن متابعتها مباشرة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، حيث ستنقل المباراة بشكل مباشر وحصري.

معلق مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي



ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة فهد العتيبي ومعه محمد حسين.



تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد في الدوري السعودي المتوقع

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

الدفاع: سعد بلعيد- روجر إيبانز- ميريح ديمرال – على مجرشي.

الوسط: فرانك كيسيه – جابري فيجا- على الأسمري.

الهجوم: فراس البريكان- إيفان توني- رياض محرز.

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي في الدوري السعودي المتوقع