نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالقادر أساسيًا في تشكيل قطر لمباراة الخور بالدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه قطر المحترف في صفوفه المصري أحمد عبد القادر بعد قليل على استاد الخور وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري نجوم أريد في الموسم الحالي.

يدخل كل فريق برغبة الفوز بنقاط المباراة، حيث يسعى كل فريق لإضافة نقاط المباراة في محاولة للتقدم في جدول الترتيب.

يحتل الخور المركز الثاني عشر والأخير برصيد 4 نقاط ولم يحقق أي فوز حتى الآن بينما يدخل قطر المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط وفارق الثلاث نقاط بينهما سيشعل اللقاء.

ويخوض قطر اللقاء بالتشكيل التالي: