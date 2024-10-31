نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح جديد من أموريم حول تدريب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، آخر المستجدات حول اقترابه من تولي تدريب مانشستر يونايتد خلفًا للهولندي إيريك تين هاج الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

أموريم يوضح موقفه بعد مباراة سبورتنج القادمة

قال أموريم في تصريحاته لوسائل الإعلام البرتغالية، اليوم الخميس: “حسم اتفاقي مع مانشستر يونايتد؟ أعلم أنكم أتيتم إلى هنا للتحدث عن ذلك، وهذا أمر طبيعي، لكننا سنترك الأمر حتى نهاية المباراة”.

وتابع أموريم قائلًا: “في نهاية المباراة، سأجيب على كل هذه الأسئلة. في الوقت الحالي، أريد أن يركز الفريق وأنا كذلك”.

وأضاف: “أعدك بأنني سأتحدث عن الأمر في نهاية المباراة وسيكون كل شيء أكثر وضوحًا. الحديث الآن يزعزع استقرار الفريق”.

وواصل: “إنها مفاوضات بين ناديين. حتى مع بنود العقود، الأمر ليس سهلًا أبدًا، يجب عليهم التحدث، وسنحصل على توضيح بعد المباراة. سيكون الأمر واضحًا للغاية. بعد يوم واحد من المباراة غدًا، سنتخذ القرار”.

ويستعد فريق سبورتنج لشبونة، لمواجهة إستريلا يوم غدٍ الجمعة، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري البرتغالي.