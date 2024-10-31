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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بسلوك لاعبيه بعدما تأهل الفريق لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بسهولة، إثر الفوز على بريتسون 3 / صفر.

أرتيتا يشيد بلاعبي أرسنال بعد الفوز على بريستون في كأس الرابطة

وقال أرتيتا:"كان (السلوك) جيدا للغاية. تحدثنا عن هذا، عن اللعب بحماس في هذه المباراة، اللعب وفق السلوك السليم والالتزام، وبالتأكيد أظهروا هذا، لذلك أنا سعيد للغاية لتأهلنا لدور الثمانية".

ورغم أن أرتيتا أجرى العديد من التغييرات، كان الثنائي إيثان نوانيري والحارس تومي سيتفورد /18 عاما/ الشابين الوحيدين في التشكيلة الأساسية، حيث اختار المدرب تشكيلة قوية.

وكان جورين تيمبر شارك كأساسي رغم إصابته بتقلصات عضلية أمام ليفربول، ولكنه وميكيل مورينو- الذي لعب مباراة ليفربول بشكل كامل، تم استبدالهما بين الشوطين.

وقال أرتيتا:"كان هذا مقررا سلفا. لدينا الكثير من المشاكل في خط الدفاع، أردنا أن نتقاسم الدقائق لأننا فقدنا جهود جابرييل وبن وايت بالإضافة إلى لاعبين آخرين".

وأضاف:"يجب أن نتأكد من أننا نريد أن نكون قادرين على المنافسة ويجب أن نتأكد أيضا من حماية لاعبينا لأن لدينا الكثير من المباريات المقبلة".