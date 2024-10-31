نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا| شرط جزائي ضخم.. برشلونة يعلن تجديد عقد نجمه حتى 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تمديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم إضافية.

برشلونة يمدد عقد فيرمين لوبيز حتى 2029

أشار نادي برشلونة خلال بيان رسمي إلى استمرار فيرمين لوبيز بين صفوفه حتى عام 2029.

وتوصل نادي برشلونة وفيرمين لوبيز لاتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2029. وتم وضع شرط جزائي بمبلغ قيمته 500 مليون يورو.

ووقع لوبيز لاعب خط وسط برشلونة، عقده الجديد ظهر اليوم الخميس، في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، والنائب الأول للرئيس رافا يوستي؛ والمدير المسؤول عن تدريب كرة القدم، جوان سولير؛ والمدير الرياضي ديكو.

شارك فيرمين، في 42 مباراة مع برشلونة، مقسمة لـ31 في الدوري، و8 في دوري أبطال أوروبا، و2 في كأس الملك، وواحدة في الدوري الإسباني وأُخرى بكأس السوبر.

يذكر إن عقد نجم الوسط الشاب لوبيز، السابق مع برشلونة ينتهي اليوم الموافق 31 أكتوبر.