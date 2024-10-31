نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري السعودي لمشاهدة نجومهم المفضلين سواء في البطولات المحلية أو الآسيوية في الموسم الحالي.

ستقام ثلاث مباريات وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة وجاء كلا من الاتحاد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي:

- الشباب والوحدة الساعة 6 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- العروبة والاخدود الساعة 6 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر