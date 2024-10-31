نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق الكرة الإيطالية مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي والذي يوجد به الكثير من المباريات القوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني تحديدا مباريات الديربي أبرزها مباراة ديربي ميلانو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

يحتل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 25 نقطة حتى الآن ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة وجاء يوفنتوس المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

نجح إنتر ميلان في حصد لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بينما جاء ميلان في المركز الثاني واحتل يوفنتوس المركز الثالث وجاء أتالانتا في المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن..

1 - نابولي 25 نقطة

2 - إنتر ميلان 21 نقطة

3- يوفنتوس 17 نقطة

4- فيورنتينا 16 نقطة

5- أتلانتا 16 نقطة

6 - لاتسيو 16 نقطة

7 - أودينيزي 16 نقطة

8 - ميلان 14 نقطة

9 - تورينو 14 نقطة

10 - بولونيا 12 نقطة

11 - إمبولي 11 نقطة

12 - روما 10 نقاط

13 - كومو 9 نقاط

14 - هيلاس فيرونا 9 نقاط

15 - كالياري 9 نقاط

16 - مونزا 8 نقاط

17 - بارما 8 نقاط

18 - فينيزيا 8 نقاط

19 - ليتشي 8 نقاط

20 - جنوى 6 نقاط