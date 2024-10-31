نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الخميس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

جنوي ضد فيورنتينا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لاتسيو ضد كومو، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

روما ضد تورينو، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.