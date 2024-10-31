نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة وزد إف سي في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الجونة لمواجهة نظيره زد وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريقين في حصد أولى النقاط الثلاث في الموسم الجديد لتحقيق أفضل انطلاقة مع بداية النسخة الحالية من الدوري.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موعد مباراة الجونة أمام زد في الدوري المصري.

موعد مباراة الجونة أمام زد في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

ويستقبل استاد خالد بشارة في الجونة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة أمام زد في الدوري

تنقل مباراة الجونة وزد المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.