نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبرايتون المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق برايتون، يوم 2 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون

تُقام المباراة بين فريقي ليفربول وبرايتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ليفربول وبرايتون عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.

ترتيب ليفربول في البريميرليج

يذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة.