نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز والتي تشهد مواجهتين وسط امال في اقتناص النقاط الثلاث.

ويستقبل استاد خالد بشارة في الجونة مباراة زد أمام الجونة والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وفي تمام الثامنة مساء يستقبل استاد السلام مواجهة تجمع بين مودرن سبورت أمام انبي في ختام السهرة.

وافتتحت الجولة الأولى أمس والتي شهدت فوز سموحة بثلاثية مقابل هدف على حساب حرس الحدود والمصري على حساب الطلائع بهدفين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري في مصر والشرق الأوسط.