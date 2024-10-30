نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاتريك موسيالا.. بايرن ميونخ يدك شباك ماينز برباعية في الشوط الأول بكأس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب فريق بايرن ميونخ نظيره ماينز برباعية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب كوفاس، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.



أهداف مباراة بايرن ميونج ضد ماينز في الشوط الأول

افتتح جمال موسيالا التسجيل للعملاق البافاري في شباك ماينز في الدقيقة الثاني بالشوط الأول، قبل ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 73.



وتمكن ليوري سانيه من أضاف الهدف الثالث لنادي بايرن ميونخ في الدقيقة 46، وعاد موسيالا يسجل الهدف الرابع ويوقع على ثالث أهدافه "هاتريك " في الدقي 49.



تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر، إيريك داير، منجاي كيم، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، بالينيا.

خط الهجوم: هاري كين، سانيه، موسيالا، جنابري.



تشكسل ماينز لمواجهة بايرن ميونخ



حراسة المرمى: روبين زينتير.

خط الدفاع: دومنيك كوهر، موريتنز جنز، مكسيم لايتش.

خط الوسط: كاسي، سانو، ناديم أميري، فيليب موين.

خط الهجوم: سيب، فيدوفيش، باول نيبل.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وماينز



يمكن لمتابعي كرة القدم الاستمتاع بالمباراة عبر قناة دبي الرياضية 2، التي ستقوم بنقل أحداث اللقاء مباشرة.



سيكون المعلق عبد الله السعدي هو الصوت الذي سيرافق المشاهدين خلال مجريات المباراة، حيث من المتوقع أن يقدم تحليلًا مميزًا لأحداث اللقاء.