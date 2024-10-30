نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين: تراجعت عن الاستقالة من لجنة الحكام.. وسأحسم موقفي من انتخابات الجبلاية في الوقت المناسب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب تراجعه عن الاستقالة من لجنة الحكام.

وقال إبراهيم نور الدين في مداخلة عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "نسعى لتطوير منظومة الحكام ونحتاج لعوامل تسعدنا على معالجة الأخطاء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لجنة الحكام بالكامل طلبت تغيير مجدي رزق وتعيين سيد مراد مسؤول عن تقنية الفيديو".

واختتم حديثه قائلًا: "اتحاد الكرة وافق على تنفيذ كافة مطالب لجنة الحكام، ولم يتحدث معي أحد بشأن ترشحي في انتخابات اتحاد الكرة وسأحسم موقفي في الوقت المناسب".