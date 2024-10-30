نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. نيوكاسل يونايتد يتفوق على تشيلسي بهدفين في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد تقدم هام على حساب فريق تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

واستضاف ملعب سانت جيمس بارك مباراة نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في دور الـ16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

وافتتح ألكسندر إيزاك التسجيل لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة.

وعزز أكسيل ديساسي بالهدف الثاني لصالح نيوكاسل بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة السادسة والعشرون.

ودخل نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي أمام تشيلسي:-

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: إميل كرافث – فابيان شار – لويد كيلي – لويس هول.

الوسط: جوزيف ويلوك – ساندرو تونالي – شون لونجستاف.

الهجوم: جولينتون – ألكسند إسحاق – أنتوني جوردن

بينما دخل تشيلسي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

الدفاع: ديساسي – بادياشيلي – أدارابيويو – كوكورييا.



الوسط: إنزو فرنانديز – فيجا – جواو فيليكس – كرينان هال – مودريك.

الهجوم: كريستوفر نكونكو